Jun 20, 2025 6:24 PMClock
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إعلام إسرائيلي: ارتفاع أعداد المصابين جراء سقوط صاروخ إيراني في حيفا إلى 30

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