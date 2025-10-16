Oct 16, 2025 8:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعلام إسرائيلي: إسرائيل لم تسمح لبعثة تركية تضم فرق إنقاذ بدخول قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o