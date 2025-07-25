Jul 25, 2025 2:44 PMClock
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إعلام إسرائيلي: إسرائيل ستسمح بإسقاط المساعدات إلى غزة ابتداء من اليوم الجمعة

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