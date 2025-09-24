المركزية - احتفل خرّيجو دورة "إعلاميو العام 2000" من كلية الإعلام والتوثيق – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية، باليوبيل الفضي لتخرّجهم، خلال حفل عشاء أقيم في المجمع العسكري في الكسليك.

ضمّ الحفل أكثر من خمسين إعلامية وإعلاميًا من مختلف مجالات الإعلام، من الإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة، إلى الإعلان والعلاقات العامة والتوثيق.

تخللت الأمسية لحظات مؤثرة ومليئة بالذكريات، حيث استعاد المشاركون معًا سنوات الدراسة في حلوها ومرّها، وتعرفوا مجددًا على بعضهم البعض، مستعرضين محطاتهم المهنية ومساراتهم التي تنوعت بين الإعلام والفن وريادة الأعمال.

كما شكّلت المناسبة فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول "مهنة المتاعب"، مستمدّين من خلفيتهم الأكاديمية أساسًا لمواجهة تحديات المستقبل.

عكس هذا اللقاء عمق الروابط التي لا تزال تجمع خرّيجي الكلية، وتعلّقهم بجامعتهم، جامعة الوطن، التي تبقى رمزًا للصمود والتحدّي، إذ استطاعت رغم الأزمات أن تحافظ على قوتها، صامدة في وجه العواصف.

وقد أكّد الخرّيجون في ختام اللقاء عزمهم على مواصلة التواصل والعمل المشترك.