هنأت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” الإعلاميين الفائزين بعضوية مجلس إدارة تلفزيون لبنان.

وجاء في البيان الآتي:

“تتوجه جمعية إعلاميون من أجل الحرية بالتهنئة إلى الزملاء الإعلاميين الذين تم تعيينهم في مجلس إدارة تلفزيون لبنان، ومن بينهم عدد من الزملاء المنتسبين إلى الجمعية الذين نفخر بهم وبمهنيتهم. إننا نرى في هذا التعيين خطوة إيجابية تشكل فرصة حقيقية للنهوض بهذه المؤسسة الإعلامية الوطنية، وإحداث النقلة النوعية المنشودة التي تستحقها.

وإذ نؤكد على أهمية استعادة الدور الريادي لتلفزيون لبنان كمحطة جامعة وموثوقة، نضع أنفسنا في تصرف مجلس الإدارة الجديد، انطلاقًا من إيماننا بالشراكة الفاعلة، واستعدادنا الدائم للتعاون في سبيل الارتقاء بقطاع الإعلام في لبنان، وترسيخ قيم الحرية، والرأي الحر، والاحتراف الإعلامي”.