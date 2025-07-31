Jul 31, 2025 12:15 PMClock
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إعتصام لجان المستأجرين القدامى في ساحة رياض الصلح في بيروت، احتجاجاً على مشروع قانون إيجارات الأماكن غير السكنية

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