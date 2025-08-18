شهد دير سيدة بزمار البطريركي حدثًا روحيًا تمثّل في إعادة تدشين كابيلا سيدة بزمار العجائبية، بعد القداس الإلهي الذي ترأّسه بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس ال 21، في حضور رئيس الدير المونسنيور جورج نورادونكيان، وذلك ضمن أجواء عيد انتقال السيدة العذراء.

وزين الفنان التشكيلي الكنسي غسان محفوظ، القبة بلوحات، حلّقت فيها الملائكة بين النور والسحاب، لتفتح فضاء الكابيلا على رحاب السماء، فجاءت اعماله صلاة بالألوان ولغة روحية تنبض بالقداسة.

واولم البطريرك روفائيل ورئيس الدير لمحفوظ " تقديرا لعطاءاته وجهوده الفنية في خدمة الكنيسة وإغناء تراثها الروحي بالفن الكنسي".