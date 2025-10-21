Oct 21, 2025 11:44 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إعادة انتخاب النائب ابراهيم كنعان رئيساً للجنة المال والموازنة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o