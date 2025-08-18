استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في أكاديمية الدولة الوطنية في المؤسسة في صيدا ، وفدا من رؤساء بلديات عدد من قرى صور الحدودية ضم رؤساء بلديات" البستان عدنان الأحمد ، يارين عدنان أبو دلة ، مروحين محمد غنام ، الضهيرة الشيخ ناجي سويد، والزلوطية أحمد أبو دلة" ، وذلك في حضور الدكتور أسامة الأرناؤوط ، حيث عرضوا معها موضوع إعادة اعمار هذه القرى ومرافقها التي دمرها العدو الإسرائيلي قبل وابان الحرب الأخيرة ، وكذلك العمل على تأمين عودة أهلها اليها .

وأجرت الحريري لهذه الغاية اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة القاضي نواف سلام ووضعته في واقع هذه القرى وأوضاع نازحيها وبحثت معه في موضوع إعادة إعمارها . وتم الاتفاق على اعداد ملف متكامل حولها لمتابعته مع الجهات الرسمية المعنية.

آمر فصيلة صيدا

وكانت الحريري استقبلت آمر فصيلة درك صيدا الجديد الرائد نادر قصب في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه لمهامه في الفصيلة، حيث هنأته بالموقع الجديد متمنية له التوفيق. وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع الأمنية في المدينة.

بلدية صيدا

وعرضت الحريري قضايا المدينة الحياتية والبيئية مع رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي. ك

ما التقت وفداً من لجنة النشاطات في بلدية صيدا ضم عضوي المجلس البلدي " المهندس رامي بشاشة ( رئيس اللجنة ) والأستاذ يوسف طعمة " والأستاذ عبد الكريم علماوي ، في حضور مستشار السيدة الحريري للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ .

واطلع الوفد الحريري على خطة عمل اللجنة من أجل تفعيل النشاط السياحي والثقافي في المدينة.

وتطرق البحث الى مهرجان "صيداويات" الذي نظمته البلدية من خلال لجنة النشاطات في باحة القلعة البرية على مدى أربعة أيام .

وفي هذا السياق أثنت الحريري على نجاح المهرجان وهنأت اللجنة على جهودهم وعلى اختيارهم لهذا الموقع لما له من رمزية تاريخية وتراثية ومن أهمية سياحية بالنسبة للمدينة.

كما استقبلت الحريري المدير التنفيذي لجمعية " HELP DUNYA" سامر أصلان بحضور وليد صفدية، ووفداً من جمعية " The Giving Tree " دعاها لحضور حفل الإطلاق الرسمي للجمعية