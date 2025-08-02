أطلقت لجنة مهرجانات البترون الدوليةBatroun photo exhibition على سنسول ميناء الصيادين في حضور راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، محافظ الشمال إيمان الرافعي، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك، قنصل جمهورية غرينادا مارون الشماس، رئيس تعاونية صيادي الاسماك والسياحة والتراث إتيان عسال، أعضاء مجلس بلدية البترون، مخاتير البترون رؤساء جمعيات واندية وعدد كبير من الفنانين الذين شاركوا في مهرجان الصورة.

بعد النشيد الوطني، رحب رئيس لجنة مهرجانات البترون الدولية سايد فياض بالحضور "في هذه المحطة الاساسية ضمن فعاليات مهرجاناتنا. لقد قررنا ان نقدم الصورة الجميلة عن مدينتنا من خلال فعاليات هذا الموسم. للسنة الثالثة على التوالي يقام مهرجان الصورة الذي يتوزع على مرحلتين: المرحلة الاولى هي مسابقة بين 300 مشترك قاموا بتسجيل صورهم على platform batroun photo اختارت لجنة الحكم 150 صورة من الصور المسجلة وهي معروضة على جدار السنسول أمام الزوار ابتداء من اليوم. أما المرحلة الثانية فهي مشاركة مصورين محترفين لبنانيين وأجانب عبر عرض صورهم في شوارع البترون واسواقها القديمة وبذلك نجعل من مدينة البترون معرضا للصور الفوتوغرافية."

وثمن جهود فريق العمل الذي نفذ هذا المشروع، وشكر اعضاء لجنة مهرجانات البترون وللجنة الحكم التي ضمت روجيه مكرزل، رانيا معوض زغيب وفارس الجمال، وللجنة المنظمة لمهرجان batroun photo وكل من ساهم في انجاح المشروع، وخص بالشكر رئيس بلدية البترون الداعم الدائم للجنة المهرجانات.

ثم ألقى الجمال كلمة أشار فيها الى "أهمية مستوى المشاركة في مهرجان الصورة"، وأعلن نتائج المسابقة واسماء الفائزين في مسابقة الصورة حول موضوع "السلالم"، وتسلموا دروعا تذكارية وجوائز مالية قدمها القنصل الشماس. والفائزون هم: فانيسا ضو للجائزة الذهبية، الجائزة الفضية توزعت بين فيليب سليمان وإلياس آشي والبرونزية بين جورج كرم ومارك باسيل.

بعد ذلك جال الحضور في معرض الصور.