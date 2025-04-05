Apr 5, 2025 8:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إطلاق نار كثيف من دبابات وطائرات مروحية إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي على شمالي مدينة رفح

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o