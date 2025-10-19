Oct 19, 2025 8:17 PMClock
أبرز الأحداث
إطلاق نار عشوائي من الحي الغربي باتجاه مخيم شاتيلا، أدى إلى إصابة شاب. الحادث ناجم عن إشكال فردي لا تزال أسبابه غير واضحة حتى اللحظة

