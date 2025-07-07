أعلنت جمعية "تيرو" للفنون ومسرح "إسطنبولي" إقامة الدورة الرابعة من مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في طرابلس بنسخته الـ4 في الفترة الممتدة من 12 ولغاية 13 تموز /يوليو، والتي تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب بالمسرح الوطني اللبناني المجاني بمدينة طرابلس.

وتحت شعار "الفن السابع بيجمعنا"، يشارك في المهرجان 23 فيلماً متنوعاً، ما بين الروائي والثقافي والتحريك، من 15 دولة، منها مصر وتركيا والجزائر والعراق والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين والمكسيك والإمارات وفرنسا وايرلندا وتونس والبحرين وسوريا ولبنان.

وقال مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، والحائز على جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية، إن المهرجان هو "تحية من صور إلى أهلنا في غزة وفلسطين، وإن استمرار المهرجانات وعروض الأفلام والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات من حولنا، يُشكل فرصة مهمة للتلاقي، وفرصة للجمهور للتعرف على ثقافات مختلفة من العالم وتخصيص أفلام عن فلسطين تعكس الحقيقة للعالم من خلال الفن السابع" .

ويعمل المهرجان على دعم السّينما المحليّة والتّبادل الثّقافي وإقامة الورش التّدريبيّة والنّدوات والنّقاشات مع المخرجين. وتُخصّص هذه التّظاهرة السّينمائيّة مساحة كبيرة لعرض أفلام مشاريع الطّلاب. كما وتم اعلان موعد افتتاح "سينما الكوليزيه" التاريخية، بعد عقود على إقفالها في شارع الحمرا في بيروت، لتتحوّل الى "المسرح الوطني اللبناني".

ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع إطلاق "مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمونودراما" في 13 أيلول/سبتمبر المقبل وبمشاركة فرق مسرحية عربية وأجنبية.