تم إطلاق "مجموعة بناؤو ومهندسو لبنان" بدعوة من مؤسسيها الدكتور وليد أبو دهن وزاهر رضوان، بدعم من "منظمة اليد الخضراء" ومجموعة من أصحاب الاختصاص والعلم والثقافة، خلال حفل عشاء في "بلازا بالاس" طبرجا.

وتخلل الحفل التعريف بالمجموعة واستراتيجيتها عبر اطلاق أول برامجها وهو توزيع مليون شجرة مثمرة على مزارعي لبنان، لتكون هذه المجموعة ملتزمة بثلاث رسائل أساسية: "تثبيت المزارع في أرضه، تعزيز روح التعاون والتشارك وثقافة الانتاج، والاقتصاد ومن خلال ربط سلسلة اقتصادية متكاملة للمزارعين في لبنان".

وحدد موعد لغرس اول شجرة مثمرة برعاية وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين في اليوم العالمي للبيئة بقصر بعبدا، وتم تكليف سفراء لهذه الحملة ليكونوا الداعمين والمؤثرين في استقطاب الفعاليات والإمكانات لتحقيق الهدف المرجو، وقد كلف كل من سفير استراليا في لبنان اندرو بارنز، النائب الدكتور الياس جرادي، النائب الدكتور حسن مراد، رئيس مجلس إدارة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت، مرعي مرعي ولاعب منتخب لبنان جاد خليل، ليكونوا السفراء الداعمين لهذه الحملة من لبنان ومن كافة اصقاع الارض من اجل زيادة الغطاء الأخضر عبر تكثيف الانتاج وتثبيت المزارع في أرضه وتجذير الروح الوطنية في لبنان.

استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم كلمة الناشط في قطاع التنمية والسياسة الطبيب وليد أبو دهن، فكلمة رئيس "منظمة اليد الخضراء" الخبير الاستراتيجي التنموي زاهر رضوان تحدث فيها بالتفصيل عن المجموعة: إنشاؤها، هدفها، وبرنامج الحملة المنوي إطلاقها.

وقال: "التركيز على اسم "مجموعة بناؤو ومهندسو لبنان" الذي يرمز إلى كل من يحب أن يبني وطنا يجذر أهله في أرضه ومن يبني الوطنية بشكل حقيقي، إضافة إلى من يحب أن يهندس هذا الوطن ليكون الأمثل لأبنائنا وأحفادنا ولنكون ضمنه وطنا متكاملا بجميع مكوناته".

دروع

بعد ذلك وزعت الدروع الخاصة بالسفراء.