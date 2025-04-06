أطلقت مجموعة من الناشطين في قضاء زغرتا - الزاوية مشروع "مجلس الظلّ البلدي"، في احتفال أُقيم في قاعة بيار فرشخ في المسرح البلدي في زغرتا، في حضور فاعليات سياسية وبلدية واجتماعية وعدد من الناشطين والأهالي.

استُهل اللقاء بالنشيد الوطني، ثم كانت كلمات لأعضاء الهيئة التأسيسية للمجلس، فدعت السيدة ميشا كرم إلى "تعزيز الشراكة بين أبناء المجتمع لمواجهة التحديات المقبلة"، مؤكدةً أن "الثروة الحقيقية للقضاء تكمن في شبابه وشاباته، وإنشاء مجلس الظلّ البلدي يشكّل خطوة أساسية نحو مستقبل أفضل، نظراً إلى ما تتمتّع به المنطقة من طاقات بشرية تؤهّلها لتكون نموذجاً في التنمية المستدامة".

ثم كانت كلمة للسيد شهيد نكد، شدّد فيها على "أهمية تطبيق اللامركزية في العمل البلدي"، محذّرًا من "مخاطر الارتجال والفساد"، ومعتبراً أن "المجلس أتى من خلفية إرساء ثقافة المواطنة والخير العام، وتعزيز الثقة بين المواطن والمكان العام". وقال: "لسنا مفلسين بل بحاجة إلى إرادة للعمل".

بدوره، أكّد السيد فادي جلوان أن "باب الانضمام إلى المجلس مفتوح أمام كل مهتمّ"، موضحًا أن للمجلس "نظامًا داخليًا وآلية لاتخاذ القرار تضمن الديمقراطية والاستمرارية"، ومشيرًا إلى أن "المعارضة ستكون بنّاءة وهادفة إلى التحسين والتطوير". وشدّد على "العمل على قضايا تمسّ حياة الناس، انطلاقاً من مبادئ العدالة والشفافية واحترام القانون وحقوق الإنسان".

أما الدكتور فوزي يمّين، فلفت إلى أن "السلطة البلديّة وجدت لخدمة الشأن العام، وعلى المواطنين تحمّل مسؤولياتهم في المشاركة". وعدّد أهداف مجلس الظل، ومنها "التواصل مع الناس والبلديات، ونقل هموم المواطنين، ومراقبة العمل البلدي والمساهمة باقتراح مشاريع قابلة للتنفيذ".

من جهته، دعا السيد رينيه معوّض إلى أن تكون "الانتخابات البلدية فرصة للتعاون الأهلي والإنماء، لا ساحة للمنافسات السياسية والعائلية"، مشيرًا إلى "دور المجلس في توعية الناس على صلاحيات البلديات وأهمية دور المواطن في العمل والمساءلة".

واختُتمت الكلمات مع السيدة كورين جبّور التي عرضت لأنواع النشاطات التي سيقوم بها المجلس خلال فترة الانتخابات، منها "تنظيم لقاءات مع المرشحين وورش توعية حول أهمية العمل البلدي والتنظيم المدني والبيئة"، كما أعلنت عن مشاريع مستقبلية كـ "إطلاق منصّة إلكترونية للتواصل، ودعم المجموعات الشبابية، وتعزيز دور المرأة في الشأن العام، ودعوة البلديات لإجراء إحصاءات وإنشاء قاعدة بيانات للسكان".

بعد الكلمات، فُتح المجال للنقاش والأسئلة من الحضور.