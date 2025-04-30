في خطوة مفصلية تهدف إلى تحقيق تطلعات أهالي جل الديب وبقنايا، أعلن السيد جورج زرد أبو جودة رسمياً إطلاق لائحة "جل الديب – بقنايا" لخوض الاستحقاق البلدي القادم، مستهلاً كلمته بالتأكيد على أن زمن الترقيع قد ولى، وأن المسار اليوم هو مسار بناءٍ شامل وجذري.

وأكد السيد جورج زرد أبو جودة في كلمته أن اللائحة تنطلق من إرادة صلبة لإحداث تغيير حقيقي قوامه العمل الجاد والتخطيط الرصين، قائلاً:

> "مش جايين نصلّح... جايين نبني!

جايين نردّ لجل الديب وبقنايا صورتها الحقيقية، نفتح بواب المستقبل لشبابها، ونحمي كرامة كبارها."

برنامج عمل لائحة "جل الديب – بقنايا"

وضعت اللائحة برنامجًا انتخابيًا متكاملاً يقوم على ركائز أساسية هي:

الحفاظ على الهوية والقيم: تعزيز التقاليد الاجتماعية وترسيخ النسيج العائلي في البلدة.

تحديث البنية التحتية: صيانة الطرقات والأرصفة، تحديث شبكات الإنارة، وتحسين شبكات الصرف الصحي.

تطوير الخدمات الصحية: إنشاء مستوصف حديث وتأمين بطاقات صحية مخصصة لجميع الأهالي.

رعاية جميع الفئات العمرية:

إنشاء دار نهارية للمسنين.

تأسيس مركز شبابي متطور لدعم المهارات التكنولوجية والقيادية.

توسيع المساحات الخضراء: تطوير الحدائق والمرافق العامة لتكون متنفساً بيئياً واجتماعياً.

إطلاق منصة توظيف شبابية: ربط شباب البلدة بفرص العمل داخل لبنان وخارجه.

تنشيط الرياضة والثقافة: إنشاء ملاعب حديثة، دعم الأندية الرياضية، وإطلاق حركة كشفية لتنمية روح القيادة.

أعضاء لائحة "جل الديب – بقنايا"

تضم اللائحة مجموعة من الكفاءات المشهود لها بالخبرة والنزاهة والالتزام، جاء اختيارهم ليعكس تنوع البلدة وطاقاتها الواعدة:

السيد جورج زرد ابو جودة رئيساً

السيد يوسف الملاح نائب رئيس

السيد ريمون عطية

السيد نضال نقولا هاشم

السيد ادمون الحجل

السيد غنطوس ابو جودة

السيد روكز ابو جودة

السيد جوليان ابو جودة

السيد فادي ابو جودة

السيد كريم الحجل

السيد برنارد هاشم

السيد طارق كنج

السيد كلود ابو جودة

السيد فادي ناصيف ابو جودة

السيد جوزيف عبدو عطية

تدعو لائحة "جل الديب– بقنايا" جميع أبناء البلدة للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، والتعبير عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع، لأن التغيير الحقيقي يبدأ من صوت كل فرد.