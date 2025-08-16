أطلق رئيس بلدية القاع بشير مطر فعاليات مهرجان القاع التراثي الذي نظمته البلدية بالتعاون مع رعية البلدة ومخاتيرها والجمعيات الأهلية، ورجال الأعمال والمزارعين والتعاونية الزراعية والمؤسسات الاقتصادية، وحرفيين وصناعيين وربات منازل، في احتفال أقيم مساء أمس في باحة كنيسة مار الياس في البلدة، بحضور النائب سامر التوم، القنصل عزام مخلوف، قائد اللواء التاسع العميد الركن سامر منصور، العميد الركن ناصر رزق، الارشمندريت سابا سعد، كاهن رعية القاع الأب ليان نصرالله، رئيس دير ما مارون الأب ليشع سروع، الأب ربيع شعبان، رئيسة مدرسة الراهبات الباسليات الشويريات الأخت أنطوانيت مطر، رئيس وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير، وعدد من الفاعليات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والتربوية والجمعيات العاملة في البلدة وحشد كبير من الأهالي.

بعد النشيد الوطني القت عريفة المهرجان الشاعرة والروائية هيام التوم كلمة أشادت فيها بأهمية المناسبة وبدور العاملين والمنظمين.

ثم ألقت رئيسة لجنة النشاطات في البلدية سابين ضاهر مطر كلمة شددت فيها على "أهمية هذه النشاطات في زرع الفرح في أرض القاع، وعلى استمرارية المهرجان الذي انطلق بمبادرة من البلدية وهمة الشباب المنظمين".

ثم افتتح مطر فعاليات المهرجان وقال: "أردنا هذا المهرجان التراثي، مهرجان محبة وفرح، الذي جاء متزامناً مع عيد انتقال السيدة العذراء، عيد سيدة التلة المباركة، فإلى العروض الفنية الرائعة، يتضمن المهرجان معرضاً للمنتوجات الزراعية والمونة البلدية والحرف اليدوية الرائعة التي تظهر تكيف أهلنا مع بيئتنا الزراعية والريفية، من أجل مساعدة المزارعين والحرفيين وربات البيوت على تسويق منتجاتهم، ما يخلق بيئة اقتصادية وتنموية تثبتهم في بلدتهم وأرضهم".

وشدد على أن "إقامة هذا المهرجان وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها وطننا والمنطقة، يؤكد أن إرادة الحياة هي الأقوى وهي الأفعل، بوجه كل التهويل والتهديد الذي نسمعه من كل الاتجاهات، والحضور الكثيف اليوم من الأهالي والمحبين يثبت إننا صامدون وباقون هنا لا نخشى من أحد". وسأل: كيف نخاف والجيش اللبناني البطل موجود معنا وبيننا لحماية الأمن والحدود؟ فالجيش وحده الذي يحمي منطقتنا وكل لبنان. داعيًا مختلف الأفرقاء المتخاصمين سياسيًا وانتخابيًا إلى العمل معًا للمطالبة بحقوق هذه المنطقة في القرار السياسي والإداري والتعيينات، مع تشديد الحفاظ على الأرض وحقوق القاع بالمياه".

وأطلق مبادرة دعا من خلالها "الناشطين والفعاليات والهيئات التي سبق أن نظمت مهرجانات في القاع، ولاسيما لجنة مهرجانات القاع، إلى التحضير لإطلاق مهرجانات القاع 2026 لتصبح من أهم المهرجانات في لبنان والمنطقة".

وختم: "وجود الجميع اليوم في مهرجان الفرح والتراث هذا، هو ثمرة تضحيات الشهداء والمصابين والمزارعين والجدود. نحيي أعضاء المجلس البلدي السابق، ونؤكد باسم المجلس البلدي مدّ اليد للجميع للتعاون والشراكة وخدمة المجتمع".

وتضمن المعرض منتوجات زراعية ، مطرزات يدوية، مونة بيتية وأشغال يدوية وحرفية، كما خصصت على هامش المعرض خيمة عربية جمعت كبار السن من فعاليات البلدة باللباس التقليدي. وتستمر فعاليات المعرض يومين.