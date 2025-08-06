أعلنت مجموعة Globalcom عن إطلاق شركة ENS Empowers Businesses ، وهي شركة جديدة متخصصة في تقديم حلول متكاملة في مجالات خدمات الحوسبة السحابيةCloud) Computing Services)، وخدمات الشبكات والاتصالات(Network and Communication Services) ، وخدمات الأمن السيبراني (Cybersecurity Services). تتوجه هذه الشركة الجديدة إلى الشركات في لبنان والمنطقة العربية على حدٍّ سواء. وتبني شركة ENS الجديدة انطلاقتها على الإرث العريق والخبرة المتراكمة لمجموعة Globalcom، حيث تُعد امتدادًا لأنشطة شركة GDS المتخصصة في مجالي الاتصال والإنترنت. تهدف الشركة الجديدة إلى تقديم نموذج غير مسبوقٍ وفعّالٍ يوفّر حلولًا تكنولوجية ذكية، وموثوقة، وعالية المرونة.



تغطي خدمات ENS ثلاثة مجالات، وهي: أولًا، خدمات الحوسبة السحابية(Cloud Computing) ، والتي تشمل الترحيل (Migration) ، الاستضافة (Hosting) ، والمراقبة (Monitoring) ؛ ثانيًا، خدمات الشبكات والاتصالات (Network and Communication Services)، حيث توفّر الشركة حلول اتصالات عالية الأداء تضمن الاستمرارية والموثوقية؛ وثالثًا، خدمات الأمن السيبراني (Cybersecurity) ، التي تُقدّم حماية استباقية من التهديدات الرقمية من خلال مراكز عمليات أمنية متقدمة وخدمات تقنية متخصصة.

عبر إطلاق شركة ENS الجديدة، تسعى مجموعة Globalcom للاستجابة لحاجة السوق المتزايدة إلى حلول تقنية متكاملة وآمنة ومرنة. ففي ظلّ التعقيد المتنامي للبنى التحتية الرقمية، تبرز الحاجة إلى شركة موثوقة تتولى هذه المهام عن الزبائن بكفاءة عالية.



في هذا السياق، صرّحت السيدة رنا زخّور، الرئيسة التنفيذية لمجموعة Globalcom ، إنّ "إطلاق ENS يشكّل تجسيدًا لرؤية مجموعتنا في توسيع منظومة الحلول الرقمية وتقديم خدمات فعّالة وآمنة". وأضافت أنّ "ما يميّز ENS هو الجمع بين الخبرة المحلية المتجذّرة والابتكار العالمي، بهدف مواكبة المؤسسات في تحوّلاتها الرقمية بثقة وأمان". اختتمت زخّور بالقول إنّ "الشركة تسعى إلى توفير تكنولوجيا مبسّطة للشركاء، مما يتيح لهم التركيز على نمو أعمالهم؛ فدور ENS لا يقتصر على تقديم الخدمة فحسب، بل يشمل أيضًا استباق التحديات وتوفير الحلول اللازمة لتأمين سلاسة عمل البنى التكنولوجية الحيوية."



