أطلقت مجموعة من السياسيين والاعلاميين وشخصيات من قطاع المهن الحرة وقادة رأي، اليوم، "تجمّع الدستور أولاً"، من فندق "الغبريال" في الاشرفية، حيث غصت قاعة الاجتماع بأكثر من 200 شخصية رافقها عبر تقنية الفيديو الرقمي حوالي 50 شخصية من الاغتراب.

افتتح النقاش الدكتور فارس سعيد، ثم كانت مداخلات تناولت "ضرورة الانتقال إلى مرحلة تطبيق الدستور بشكلٍ فعلي وإجرء الاصلاحات الضرورية على القطاعات كافة، اهمها القطاع المالي-الاقتصادي"، ومن بعدها فتح النقاش مع الحضور.

استمر المؤتمر ساعتين، واختُتِم بإعلان المشاركين عن نفسهم "هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة اتصال تأخذ على عاتقها التواصل مع القوى الحزبية والمدنية والمجموعات الناشطة لإيجاد نقاط تواصل بهدف توحيد الرؤية السياسية للمرحلة المقبلة".

أسماء المشاركين: الأب ميشال روحانا ، الشيخ عباس الجوهري ، الشيخ عباس يزبك ، العميد جورج نادر ، العميد خالد حمادة ، اليسار عواد ، إتيان سعيد ، إدمون ربّاط ، إيزابيل كلاب ، إيصال صالح ، إيلي الحاج ، إيلي كيرللس، أحمد سنكري ، أحمد ظاظا ، أحمد عياش ، أدلين سعيد ، أركان الحاج شحادة ، أسعد بشارة ، أسمى اندراوس ، ألفت السبع ، أمير مقداد ، أمين بشير ، أمين مرحبا ، أمين يزبك ، أنطوان اندراوس ، أنطوان خ طوق ، أنطوان سالم ، أنطوان فضول ، أيمن جزيني ، أيوب سليم ، بارت كلاب ، برنار صقر ، بسام خوري ، بهجت سلامة ، بيار عقل ، تالا الحريري ، توفيق كسبار ، جاد الأخوي ، جاندراك السخن ، جليل الهاشم ، جميل مروة ، جميلة سالم ، جو ابراهيم ، جو خليل ، جورج بيروتي ، جورج خليفة ، جورج سلوان ، جورج شلهوب ، جورج كلاس ، جوزيت غفري ، جوزيف القسيس ، جوزيف كرم ، جويل الحويك ، حسن جعفر ، حُسن عبود ، حسن عجم ، حسن منيمنة ، حسين جعفر ، خالد نصولي ، خليل طوبيا ، دانيال زاخر ، داوود رمال ، داوود فرج ، رالف جرمانوس ، رالف غضبان ، ربى صايغ ، ربى كبارة ، ربيعة الرفاعي ، رلى موفق ، رمزي بو خالد ، رمزي عبدالخالق ، رودريك نوفل ، رولا دندشلي ، ريا الدحداح ، ريتا معتوق ، زاهي موصلي، زياد الغوش ، زياد رزق ، زينة إدريس، سابين شلهوب ، سامر دبليز ، سامي شمعون، ستيفاني زيادة ، سرمد بو شمعون، سعد كيوان ، سلاف الحاج ، سلمان عبدالخالق ، سليم الدحداح ، سليمان بو شمعون ، سمية كيوان ، سميح عز الدين ، سمير شاهين ، سمير صقر ، سناء الجاك ، سوزي زيادة ، سيرج بو غاريوس ، شذا دبليز ، شربل خليل، شربل قسيس ، شكيب غانم ، شوقي داغر ، شيرين عبدالله ، طلال خواجة ، طوبيا عطالله ، طوني بولس ، طوني حبيب ، طوني شليطا ، طوني قسيس ، طوني كرم ، عباس ياغي ، عبد الحميد عجم ، عبدالله البازي ، عبده الخوري ، عبدو كرم ، عزيز سالم ، علي الأمين ، عمر العلي ، عمر حلبلب ، غارو كلفيان ، غدي سعيد ، غدي غانم ، غسان سكاف، فارس سعيد ، فجر ياسين ، فريد جبور ، فيروز جودية، فيليب الخوري ، فيليب أبي سمعان، قزحيا خوري ، كارمن زغيب ، كارول بابيكيان ، كمال الذوقي ، كمال سالم ، كوثر شيا ، كورين أبي نادر ، لينا تنير ، لينا حمدان، لينا فرج الله، ليندا المصري، مارون الياس ، ماريان عيسى الخوري ، مارينا أبي متري، مالك مروة ، مايا خليل ، مأمون ملك ، مجد بو مجاهد، محمد الجوهري ، محمد حجيري ، محمد ديب عثمان، محمد عبدالله ، محمد عساف ، محمد محمود جعفر، محمد مطر ، محمد يونس ، محمود شعيب ، محمود وهبة ، محمود يونس ، مروان كرم ، مسعود شعيب، مصطفى علوش، مصطفى يزبك ، معين طالب ، مها حلبي ، مياد حيدر ، ميسلون نصار ، ميسم النويري ، ميشال سويف ، ميشلين أبو خاطر ، ناجي بيروتي ، نادرة فوّاز ، نبيل يزبك ، نديم يونس ، نزيه ياسين ، نسرين ياغي ، نضال بو شاهين ، نعمة لبس ، نعمة محفوظ، نوال المعوشي ، نورما رزق ، نيلي قنديل ، هادي الأسعد، هلا قسيس ، هند الصوفي، هنري زوين ، وائل الأسعد ، وسام بو حرفوش ، وليد الخطيب ، وليد شاهين ، يعرب صخر ، يقظان التقي ، يوسف الدويهي، يوسف الزين ، يوسف دياب ، يوسف ضو.