Apr 7, 2025 11:07 AMClock
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إضراب شامل اليوم في الضفة الغربية بما فيها القدس تلبية لدعوة عالمية للإضراب للمطالبة بوقف الحرب في غزة

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