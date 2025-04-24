Apr 24, 2025 4:15 PMClock
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إصابة مسعف في استهداف إسرائيلي لغرفة جاهزة في قرية ميس الجبل في جنوبي لبنان

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