Apr 14, 2025 11:20 AMClock
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إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية دهس جنوب الضفة الغربية وأنباء عن فرار المنفذ

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