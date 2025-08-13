اندلع حريق كبير اليوم في أحراج بلدة راشيا الفخار، ما استدعى تدخل عناصر الدفاع المدني من مراكز راشيا الفخار، جديدة مرجعيون، الخيام، الخلوات وحاصبيا، حيث عملوا لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة على إهماد النيران, التي قضت على مساحة شاسعة من الاشجار الحرجية والاشجار المثمرة والزيتون المعمر.

وخلال عمليات الإطفاء، أُصيب رئيس مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار بحروق في وجهه ويديه، نُقل على إثرها إلى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية لتلقي العلاج.

وأفيد عن تجدّد الحريق في الموقع نفسه منذ قليل، فيما توجّه عناصر الدفاع المدني مجددًا إلى المكان واستطاعوا السيطرة على النيران ومنع تمددها.