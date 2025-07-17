Jul 17, 2025 8:12 AMClock
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إصابة جندي احتياط من وحدة يهلوم بجروح متوسطة في انفجار ذخيرة غير منفجرة وسط قطاع غزة

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