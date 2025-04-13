Apr 13, 2025 7:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إصابات في قصف إسرائيلي لمنزل على شارع صلاح الدين شرق مدينة خانيونس بقطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o