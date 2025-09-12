المركزية - استقبل راعي ابرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج اسكندر في دار المطرانية في صور، النائب أشرف بيضون، حيث جرى البحث في قضايا الناس، ولا سيّما أوضاع أبناء القرى الحدوديّة في قضاء بنت جبيل وتحدّيات إعادة الاعمار ومزارعي التبغ وسبل دعم صمودهم.

وشكر بيضون لاسكندر حفاوة الاستقبال وشدد على "التعايش بين المسلمين والمسيحيين والعيش المشترك والوحدة الوطنية بين اللبنانيين"، وقال: "صور نموذج لذلك ، أرساه الامام المغيب السيد موسى الصدر بمسيرته وخطه وحامل امانته الرئيس نبيه بري".

وعقب اللقاء، استقبل المتروبوليت إسكندر بحضور النائب بيضون نقيبَ المحامين في بيروت فادي المصري على رأس وفدٍ كبيرٍ من محامي الجنوب، ضمن جولةٍ قاموا بها على المرجعيّات في المدينة لتفعيل قنوات التشاور وتعزيز المسؤوليّة المشتركة.

وفي كلمةٍ توجّه بها إلى المحامين، شدّد اسكندر على "دورهم كقادةِ رأيٍ، مؤتمنين على نصرة المظلوم"، مؤكّدًا أنّ "رسالتهم تتجاوز قاعات المحاكم إلى صون القيم العائليّة وترسيخ دولة القانون عبر احترام الأصول وخدمة الصالح العام".

كما لفت إلى أنّ "الشراكة بين المرجعيات الروحيّة والحقوقيّة تُعيد بناء الثقة المجتمعيّة وتُسهم في ترميم السِّلم الأهلي. وبالتالي هذه الوقفات تؤكّد التقاءَ حاجات الناس مع رسالة الكنيسة في تعزيز الكرامة الإنسانيّة والعدالة والعيش المشترك، رسالةٌ تعمل بهدوءٍ وثباتٍ ومسؤوليّة".