Jun 21, 2025 12:36 PMClock
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إسقاط ثلاث مسيرات إيرانية نتيجة اعتراضها بصواريخ اسرائيلية فوق ريف القنيطرة الأوسط فوق سد المنطرة

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