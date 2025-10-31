المركزية - استنكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إلياس اسطفان "الاعتداءات الإسرائيلية إلى أقصى الحدود"، وحذر من "دخول الجيش اللبناني في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي ما يحتّم العمل برويّة، واعتماد المفاوضات بالطرق الديبلوماسية" .

النائب اسطفان الذي يزور اوستراليا، أشار في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى ان "المغتربين هناك يشكّلون إحدى أكبر قواعد الانتشار اللبناني في العالم"، لافتا الى أنه "لمس حماسة كبيرة لدى الجالية اللبنانية في اوستراليا للانتخابات النيابية، بحيث يتزايد الإقبال على التسجيل للمشاركة في هذا الاستحقاق" .