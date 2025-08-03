Aug 3, 2025 1:04 PMClock
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إسرائيل: وقفة احتجاجية قبالة منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر للمطالبة بصفقة تبادل

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