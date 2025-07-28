المركزية - صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب جديد بعنوان: "إسرائيل والحرب الأوكرانية- الروسية وتداعياتها على دول المنطقة" من إعداد رندة حيدر وتقديم مدير المؤسسة في بيروت رامي الريس.

يقدّم هذا الكتاب نظرة معمّقة إلى كيفية تعاطي إسرائيل مع الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها المتعددة على أمنها واستراتيجيتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية. ويستند إلى أبرز ما صدر في مراكز الأبحاث والصحف الإسرائيلية، محللاً السياسات الإسرائيلية تجاه الحرب، والدروس العسكرية المستخلصة منها، وانعكاساتها على دول الشرق الأوسط، ولا سيما فيما يخصّ القضية الفلسطينية، والدور التركي، والانقسام العربي. كما يعرض الآثار الاقتصادية للحرب على إسرائيل والمنطقة، مع التركيز على سوق الطاقة واستراتيجيات مواجهة العقوبات، بما يعكس رؤية إسرائيلية لموازين القوى العالمية الجديدة.