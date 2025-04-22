Apr 22, 2025 8:09 PMClock
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"إسرائيل هيوم": واشنطن ستطالب طهران بإزالة أجهزة الطرد المركزي المتقدمة واقتراحات بنشر خبراء دوليين دائمين في المواقع النووية ومنشآت التخصيب الإيرانية

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