Jul 24, 2025 8:35 AMClock
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إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر: حماس طالبت الجيش بالانسحاب من المناطق السكنية وشارع صلاح الدين الذي يمتد من جنوب القطاع إلى شماله

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