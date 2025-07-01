Jul 1, 2025 5:51 AMClock
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إسرائيل هيوم: مجلس الوزراء المصغر سيجتمع الخميس لاتخاذ قرارات نهائية بشأن غزة

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