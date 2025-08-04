Aug 4, 2025 10:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"إسرائيل هيوم" عن مقربين من رئيس الأركان: يطالب زامير منذ زمن بمناقشة بمجلس الوزراء بشأن خطط الجيش بقطاع غزة لكن نتنياهو يمنعه من عرض خطته

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o