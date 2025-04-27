Apr 27, 2025 10:43 AMClock
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إسرائيل هيوم عن مسؤولين كبار: الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسعة كبيرة للمعارك إذا لم يتم التوصل لاتفاق جديد في غزة خلال أسبوعين على الأكثر

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