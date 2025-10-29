Oct 29, 2025 1:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"إسرائيل هيوم": تلقّي مؤشرات أولية عن عملية نقل وتسليم جثتي رهينتين إسرائيليتين من قطاع غزة إلى إسرائيل اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o