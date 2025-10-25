12:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"إسرائيل هيوم": إسرائيل زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس لديها ما بين 5-8 جثث أخرى لرهائن وأنها تستطيع تسليمها فورًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o