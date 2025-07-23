Jul 23, 2025 6:09 PMClock
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إسرائيل: لن نمنح تأشيرات لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلا لشهر واحد

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