Jul 23, 2025 6:18 PMClock
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إسرائيل لمجلس الأمن: وكالة الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات لم تعد محايدة وإسرائيل ستمنح تأشيرات لشهر واحد فقط لموظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدوليين

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