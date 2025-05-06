May 6, 2025 5:59 PMClock
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إسرائيل: قد يحدث تطور مفاجئ بالمنطقة يؤدي إلى خطوات كبيرة وزيارة الرئيس ترامب إلى تل أبيب لم تُحسم بعد

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