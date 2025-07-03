Jul 3, 2025 10:28 PMClock
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إسرائيل تُلقي مناشير تحذيرية في شبعا تطالب فيه النحّالين بنقل مناحلهم من محيط ثكنة الجيش إلى شمال البلدة

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