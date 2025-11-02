أكد مسؤول إسرائيلي للعربية/الحدث وجود تقديرات جدية تفيد بأن حزب الله بدأ يستعيد قدراته، ونجح في تهريب مئات الصواريخ القصيرة من سوريا.

كما أضاف أن إسرائيل أوصلت رسالة إلى الجانب اللبناني بأنها قد تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا، إذا لم ينزع سلاح حزب الله.

إلى ذلك، قال: "لن نسمح بإعادة بناء خط القرى اللبنانية المباشر على الحدود الشمالية".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن مصر دخلت على خط الوساطة من أجل منع التصعيد على الجبهة اللبنانية.

هذا وأعلن أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق الخمس التي تحتلها في الجنوب اللبناني بالمستقبل المنظور.