Jun 30, 2025 2:43 PMClock
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إسرائيل تبلغ السلطة الفلسطينية بأنها ستصرف أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها عن شهري مايو ويونيو بعد اقتطاع جزء كبير منها

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