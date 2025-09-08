10:21 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إسبانيا تمنع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي من الرسو في موانئها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o