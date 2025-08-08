تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، هنأ خلاله الحكومة اللبنانية على قرارها القاضي بحصر السلاح بيد القوى الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وأكد ألباريس دعم بلاده السياسي والدبلوماسي للبنان، مشيرًا إلى استعداد مدريد لتقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني وفق احتياجاته، بما يعزز قدرته على تنفيذ مهامه والحفاظ على الاستقرار.

ويأتي هذا الموقف الإسباني في سياق سلسلة مواقف دولية مرحبة بالقرار اللبناني، الذي أقرّه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ومنح بموجبه مهلة زمنية للجيش لوضع خطة شاملة لتطبيق مبدأ حصرية السلاح، استكمالًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني الماضي، والذي نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وضمان بسط سلطة الدولة على حدودها المعترف بها.

بدوره، أكد السفير البريطاني في لبنان، هاميش كويل، أن القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع بإقرار خطة لاستعادة حصر السلاح بيد الدولة، يُعدّ خطوة تاريخية على طريق تعزيز سيادة لبنان.

وفي تصريح نشره عبر منصة "أكس"، شدد كويل على استمرار دعم المملكة المتحدة للحكومة اللبنانية وللجيش في سعيهما لتنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تحقيق ما فيه مصلحة الشعب اللبناني وضمان أمنه واستقراره.

ويأتي الموقف البريطاني في سياق سلسلة من المواقف الدولية المرحّبة بخطة الحكومة اللبنانية، التي منحت الجيش مهلة زمنية لتنفيذ القرار على الأرض، انسجامًا مع اتفاق الطائف وبنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني الماضي.