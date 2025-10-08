Oct 8, 2025 12:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إردوغان: نتابع التطورات الميدانية في سوريا ولا ينبغي أن يُفهم صبرنا على أنه عجز

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o