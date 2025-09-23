11:57 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

إردوغان: أوكرانيا لا تستطيع منافسة روسيا اقتصادياً وأوروبا عاجزة عن الدعم المستمر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o