Apr 30, 2025 12:18 PMClock
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إذاعة الجيش عن وزير الدفاع الإسرائيلي: هاجمنا مجموعة متطرفة كانت تعمل على مهاجمة الدروز في جنوب دمشق

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