Apr 10, 2025 1:14 PMClock
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إذاعة الجيش عن مسؤول إسرائيلي: أوضحنا لتركيا في أذربيجان أن تغيير توزيع القوات الأجنبية في سوريا خط أحمر

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