Jun 23, 2025 3:48 PMClock
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إذاعة الجيش عن مسؤولين إسرائيليين: نأمل في إنهاء المعركة مع إيران خلال أيام ونوشك على تحقيق الأهداف

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